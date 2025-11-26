Regione via libera alle nomine | Pietro Medici nuovo presidente dello Iacp di Agrigento

La giunta regionale ha approvato in via definitiva le nomine ai vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco dopo il parere favorevole della Commissione affari istituzionali dell’Ars. Per Agrigento arriva così la conferma ufficiale: sarà Pietro Medici a guidare l’Istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

VIA LIBERA DAL MINISTERO | L’annuncio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto durante un convegno a Cosenza - facebook.com Vai su Facebook

Contrasto alle #povertà. Via libera dell’Assemblea legislativa al nuovo Piano regionale 2025-2027, a disposizione 124 milioni. Il presidente @mdepascale e l’assessora Mazzoni: “Obiettivo sostenere persone in condizioni di fragilità” La #notizia regioneer.it/ Vai su X

Regione Toscana: Giani incassa il via libera al programma, ma per le deleghe tutto rimandato a domani - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il programma di governo del presidente Eugenio Giani. radiosienatv.it scrive

Regione, le ultime dal vertice di maggioranza: tutto a posto e niente in ordine - Il nuovo vertice di maggioranza appena conclusosi a Palazzo dei Normanni segna il nuovo corso post- Secondo meridionews.it

Regione: Fabiani consigliere speciale per lavoro e crisi aziendali - Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 20 - virgilio.it scrive