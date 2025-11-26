Regione via libera alle nomine | Pietro Medici nuovo presidente dello Iacp di Agrigento

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale ha approvato in via definitiva le nomine ai vertici degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli enti Parco dopo il parere favorevole della Commissione affari istituzionali dell’Ars. Per Agrigento arriva così la conferma ufficiale: sarà Pietro Medici a guidare l’Istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

