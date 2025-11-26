La macchina regionale resta ingolfata e i tempi tecnici per l’approvazione del bilancio da 11 miliardi cominciano a farsi davvero stretti. D’altronde era il rischio (più o meno calcolato) che le regionali d’ottobre si portavano dietro. Colpa dello slittamento dell’ordine del giorno con cui ieri il parlamento toscano avrebbe dovuto fissare, con delibera, le disposizioni organizzative di inizio mandato. In sintesi: i gruppi consiliari non possono assumere assistenti, idem per lo staff dell’ufficio di presidenza, su cui la trattativa tra le varie forze politiche, quanto a budget, va avanti a oltranza senza accordo di natura sia politica (sui nomi da spendere), sia economica sulle risorse disponibili (vietato superare i paletti della Corte dei Conti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regione, rischio di esercizio provvisorio