Regione rischio di esercizio provvisorio
La macchina regionale resta ingolfata e i tempi tecnici per l’approvazione del bilancio da 11 miliardi cominciano a farsi davvero stretti. D’altronde era il rischio (più o meno calcolato) che le regionali d’ottobre si portavano dietro. Colpa dello slittamento dell’ordine del giorno con cui ieri il parlamento toscano avrebbe dovuto fissare, con delibera, le disposizioni organizzative di inizio mandato. In sintesi: i gruppi consiliari non possono assumere assistenti, idem per lo staff dell’ufficio di presidenza, su cui la trattativa tra le varie forze politiche, quanto a budget, va avanti a oltranza senza accordo di natura sia politica (sui nomi da spendere), sia economica sulle risorse disponibili (vietato superare i paletti della Corte dei Conti). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Meteo BOLLETTINO DI ALLERTA Emanato dalla Regione il bollettino delle previsioni per la giornata di domani martedì 25/11/2025. Rischio temporali: codice GIALLO Rischio idrogeologico: codice ARANCIO Rischio temporali: codice GIALLO La - facebook.com Vai su Facebook
Rischio idrogeologico, dalla Regione oltre 12,4 milioni per la sicurezza territoriale Vai su X
Regione, rischio di esercizio provvisorio - La macchina regionale resta ingolfata e i tempi tecnici per l’approvazione del bilancio da 11 miliardi cominciano a farsi ... Si legge su msn.com
Regionali, Fedriga: Regioni al voto in autunno rischiano bilancio provvisorio - E' chiaro che oggi per le Regioni che vanno al voto in autunno viviamo un rischio concreto, cioè ... Riporta notizie.tiscali.it
Opposizioni contestano Zaia, 'non viene in Consiglio' - Opposizione in protesta a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto, durante il punto stampa del presidente Luca Zaia, per la sua assenza all'ultimo Consiglio regionale in cui si approverà ... Lo riporta ansa.it