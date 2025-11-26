Regione Puglia | per la giunta Decaro occorre la proclamazione degli eletti Lo ha chiarito lo stesso presidente
Intervenendo a “Porta a porta” il neoeletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha chiarito cosa occorra per ipotizzare concretamente la composizione della giunta regionale. Stando allo statuto della Regione, almeno otto assessori su dieci devono essere consiglieri in carica, i quali non possono neanche dimettersi dal consiglio per fare parte dell’esecutivo. Al presidente spetta la scelta di un massimo di due assessori che possono dunque essere esterni. In più bisogna tenere conto dei rapporti numerici di genere. Sicuramente il presidente ha in mente il tipo di esecutivo che vuole comporre ma senza la formalizzazione degli eletti, sono solo teorie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
