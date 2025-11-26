Regionali | Youtrend ' nelle 6 regioni al voto nel 2025 csinistra supera cdestra del 3%'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Nel totale delle 6 regioni al voto nel 2025 il campo largo ha preso 3,78 milioni di voti contro i 3,56 del centrodestra, per un vantaggio pari a 2,9 punti. Ma questo vantaggio era maggiore in passato: +4,0 alle regionali 202021, +8,7 alle politiche 2022 e +5,7 alle europee 2024". E' quanto si legge in un'analisi di Youtrend. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regionali: Youtrend, 'nelle 6 regioni al voto nel 2025 c.sinistra supera c.destra del 3%'

Come sono andate le ultime 6 Regionali per il centrodestra e il centrosinistra: chi vincerebbe oggi - Youtrend ha analizzato i risultati complessivi nelle sei Regioni che sono andate al voto quest'autunno, cioè Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania ... Come scrive fanpage.it

Youtrend: «Campo largo al 49,7%, centrodestra al 46,8%» - ROMA Analizzando sei regioni che sono andate al voto quest’autunno ( Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia) Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e civiche di centrodestra ... Come scrive corrieredellacalabria.it