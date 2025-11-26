Regionali | Youtrend campo largo al 49,7% centrodestra al 46,8%

Tempo di lettura: 2 minuti Analizzando sei regioni che sono andate al voto quest’autunno (Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia) Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e civiche di centrodestra hanno raccolto 3.564.232 voti, pari al 46,8%; mentre Pd, M5S, Avs, Casa riformista e altri e civiche di centrosinistra 3.783.398, pari al 49,7%. A scattare la fotografia, in valori assoluti dell’ultima tornata di regionali – fatta eccezione la Valle d’Aosta – è Youtrend. Che spiega: “Sulla carta la situazione vedrebbe un leggero vantaggio del campo largo. Ma il quadro sembra cambiare se guardiamo alle precedenti elezioni e dunque ai trend”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

