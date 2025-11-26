Regionali | Salvini ' nella terra di Conte Lega supera M5s Vendola a casa e noi al 9%'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - I cittadini "ci hanno dato tanta fiducia, ci hanno dato tanti voti, vuol dire che lavoreremo ancora di più, con umiltà, con pazienza, liberi. Governare il Veneto, che è una delle regioni più dinamiche e produttive d'Europa, con la gente che ci dà più di un terzo dei voti del totale, 36%, è un risultato storico. Siamo cresciuti costantemente negli ultimi anni, in Calabria, in Campania, in Puglia". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa convocata dal partito alla Camera sui risultati delle regionali. "Nella terra di Conte - prosegue - la Lega prende più voti dei 5Stelle, nella città di Vendola, Vendola rimane a casa e la Lega prende il 9%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regionali: Salvini, 'nella terra di Conte Lega supera M5s, Vendola a casa e noi al 9%'

Altre letture consigliate

#Tg2000 - #Regionali: #Fico, #Stefani e #Decaro eletti governatori #25novembre #Veneto #Puglia #Campania #RobertoFico #AntonioDecaro #AlbertoStefani #Schlein #Conte #Salvini #Conte #Regionali #Regionali2025 #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Lega - Salvini Premier. . Il commento del sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci sulle elezioni regionali. - facebook.com Vai su Facebook

Regionali: Salvini, 'nella terra di Conte Lega supera M5s, Vendola a casa e noi al 9%' - I cittadini "ci hanno dato tanta fiducia, ci hanno dato tanti voti, vuol dire che lavoreremo ancora di più, con umiltà, con pazienza, liberi. Scrive iltempo.it

Regionali, Campania-Puglia a centrosinistra e Veneto a centrodestra. Schlein e Conte: “Partita aperta con Meloni” - Campania e Puglia si confermano di centrosinistra con la vittoria, rispettivamente, di Roberto Fico e Antonio Decaro mentre il Veneto resta al centrodestra con la guida di Alberto Stefan ... Riporta msn.com

Regionali, risultati in diretta: Puglia e Campania al centrosinistra, Veneto al centrodestra. Schlein: «Uniti si stravince». Meloni: «Premio a nostra serietà» - Campania, Puglia e in Veneto alle urne per le Regionali: oggi seggi di nuovo aperti dalle 7 alle 15. Riporta ilmessaggero.it