Regionali | Salvini ' in Lombardia se FdI avrà candidati all' altezza li considereremo'

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Chi saranno i candidati nelle prossime regioni? Ci penseremo a tempo debito. In Lombardia se FdI avrà candidati all'altezza saremo ben felici di prendere in considerazioni le loro proposte, come noi in Sicilia avremo qualche suggerimento da dare". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa convocata dal partito alla Camera sui risultati delle regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

