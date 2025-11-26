Regionali | Renzi ' non avviso di sfratto ma al posto della Meloni mi darei una svegliata'

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "L'esito delle regionali dice che la partita si può giocare, non è un avviso di sfratto ma sono stati zittiti quelli che dicevano non c'è una alternativa" e "Giorgia Meloni dovrebbe darsi una svegliata, pensa alla legge elettorale ma io mi preoccuperei della legge di Bilancio". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regionali: Renzi, 'non avviso di sfratto, ma al posto della Meloni mi darei una svegliata'

Argomenti simili trattati di recente

Elezioni regionali, Renzi: "Puff, è la fine dell'incantesimo della Meloni" #dimartedì - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, Renzi: "Puff, è la fine dell'incantesimo della Meloni" #Dimartedì Vai su X

Regionali: Renzi, 'non avviso di sfratto, ma al posto della Meloni mi darei una svegliata' - "L'esito delle regionali dice che la partita si può giocare, non è un avviso di sfratto ma sono stati zittiti quelli che dicevano non c'è una alternativa" e "Giorgia Meloni ... Scrive iltempo.it

“Antonella Bundu fuori? Vergognoso”. Flash mob davanti al Comune di Massa. “Avviso di sfratto per Persiani” - Massa, 11 novembre 2025 – “Bundu fuori dal consiglio regionale: una vergogna della legge elettorale. lanazione.it scrive