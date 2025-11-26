Regionali | Renzi ' non avviso di sfratto ma al posto della Meloni mi darei una svegliata'

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "L'esito delle regionali dice che la partita si può giocare, non è un avviso di sfratto ma sono stati zittiti quelli che dicevano non c'è una alternativa" e "Giorgia Meloni dovrebbe darsi una svegliata, pensa alla legge elettorale ma io mi preoccuperei della legge di Bilancio". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"L'esito delle regionali dice che la partita si può giocare, non è un avviso di sfratto ma sono stati zittiti quelli che dicevano non c'è una alternativa" e "Giorgia Meloni ...

