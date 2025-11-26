Regionali Parente Acli | Auguri a Fico per importante vittoria Ma prevale ancora l’astensionismo
Tempo di lettura: < 1 minuto “Felicitazioni al Presidente Roberto Fico e ai nuovi consiglieri eletti nel Sannio e in Campania. È stata una campagna elettorale travolgente e che apre una nuova fase per la Campania, dopo dieci anni di governo De Luca, con la vittoria importante del campo largo”. Lo afferma il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente, che aggiunge: “C’è un dato che però non possiamo ignorare: ha vinto ancora una volta l’astensionismo. Un segnale chiaro della crescente sfiducia nella politica, che deve interrogarci tutti. Esprimo le più vive congratulazioni a tutti gli eletti – aggiunge Parente -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
