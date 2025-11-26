Regionali Oliviero e Grimaldi i totem della politica casertana | eletti per la quinta volta a Palazzo Santa Lucia

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono i totem della politica casertana in Regione. Gennaro Oliviero e Massimo Grimaldi tornano per la quinta volta a Palazzo Santa Lucia. Sempre su fronti opposti, in maggioranza o in opposizione, sempre eletti in provincia di Caserta.La prima volta nel 2005La prima volta per entrambi è nel 2005. 🔗 Leggi su Casertanews.it

regionali oliviero grimaldi totemSCRUTINIO REGIONE - Quinto mandato per Grimaldi e Oliviero, Zannini da record: volano Santangelo e Villano TUTTI GLI ELETTI - 07:25:45 Ecco gli otto eletti della provincia di Caserta Pd Marco Villano 12509 M5S Raffaele Aveta 6445 A Testa Alta Gennaro Oliviero 17138 Casa Riformista Pietro Smarrazzi 10374 Avanti Campania Giova ... Lo riporta casertafocus.net

