Regionali Oliviero e Grimaldi i totem della politica casertana | eletti per la quinta volta a Palazzo Santa Lucia
Sono i totem della politica casertana in Regione. Gennaro Oliviero e Massimo Grimaldi tornano per la quinta volta a Palazzo Santa Lucia. Sempre su fronti opposti, in maggioranza o in opposizione, sempre eletti in provincia di Caserta.La prima volta nel 2005La prima volta per entrambi è nel 2005. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali. Gennaro Oliviero: "Un mandato rinnovato, un impegno che continua grazie alla vostra fiducia" https://short.do/2binLt - facebook.com Vai su Facebook
Riconferma per presidente Consiglio regionale Campania Oliviero. Si è candidato con la lista "A testa Alta": 17.138 preferenze #ANSA Vai su X
SCRUTINIO REGIONE - Quinto mandato per Grimaldi e Oliviero, Zannini da record: volano Santangelo e Villano TUTTI GLI ELETTI - 07:25:45 Ecco gli otto eletti della provincia di Caserta Pd Marco Villano 12509 M5S Raffaele Aveta 6445 A Testa Alta Gennaro Oliviero 17138 Casa Riformista Pietro Smarrazzi 10374 Avanti Campania Giova ... Lo riporta casertafocus.net