Regionali Mariconda | FdI primo partito a Pagani ora al lavoro per le comunali

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Antonio Mariconda, analizza l'esito delle elezioni regionali e rivendica il primato del partito a Pagani. Commentando i dati dello scrutinio, il dirigente locale annuncia l'immediato avvio dei lavori per la costruzione di una coalizione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

regionali mariconda fdi primo partito a pagani ora al lavoro per le comunali

© Salernotoday.it - Regionali, Mariconda: "FdI primo partito a Pagani, ora al lavoro per le comunali"

Altri contenuti sullo stesso argomento

regionali mariconda fdi primoRegionali, Mariconda: "FdI primo partito a Pagani, ora al lavoro per le comunali" - Il coordinatore cittadino analizza il voto e si congratula con gli eletti Fabbricatore e Odierna. Scrive salernotoday.it

regionali mariconda fdi primoRegionali, Forza Italia attacca FdI: “Ha trasformato le elezioni in un referendum sul gozzo” - Il segretario azzurro Martusciello: “Cirielli si è battuto come un leone, ma è chiaro che dopo questo risultato ora guidiamo noi” ... Segnala repubblica.it

regionali mariconda fdi primoRegionali, i dati provvisori dei partiti: Pd primo (18%), poi Fi (12), Fdi (10) e 5s (9,5). A testa Alta a 7,4 e Cirielli Presidente al 6,8 - La seconda proiezione di Swg per La7 sulle liste dei partiti alle elezioni regionali in Campania conferma il Pd primo partito con il 18 per cento dei voti. Scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Mariconda Fdi Primo