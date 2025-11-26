Regionali in Puglia e Veneto da dove vengono i voti per Decaro e Stefani | l’analisi dei flussi elettorali

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'analisi dei flussi condotta dal consorzio Opinio Italia per la Rai, solo Antonio Decaro, neo eletto in Puglia è riuscito nell'impresa di portare dalla sua parte non solo i voti del centrosinistra, ma anche un terzo degli elettori di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Livio Gigliuto (Piepoli) a Fanpage.it: "Antonio Decaro è l'unico dei tre presidenti eletti ad aver fatto meglio del suo predecessore, Michele Emiliano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

