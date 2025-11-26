Regionali Gagliano commenta il risultato | Avevo pistole ad acqua contro cannoni carichi
Una metafora bellica per descrivere la disparità di forze in campo e un’analisi che non cela l’amarezza per la gestione dei tempi all’interno della coalizione. Salvatore Gagliano, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d’Italia, sintetizza così il risultato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
#Politica Regionali in Campania, intervista a Salvatore Gagliano Vai su X
Regionali, Gagliano commenta il risultato: "Avevo pistole ad acqua contro cannoni carichi" - L'analisi del candidato di FdI parte dalla disparità di mezzi per attaccare sui tempi della campagna: "Errore il ritardo su Cirielli". salernotoday.it scrive
Praiano, Gagliano commenta l'esito delle Regionali: «Ho corso con le pistole ad acqua contro i cannoni. Ma rifarei tutto» - All’indomani delle elezioni regionali in Campania, segnate dalla vittoria del centrosinistra guidato da Roberto Fico, Salvatore Gagliano - Come scrive ilvescovado.it