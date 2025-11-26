Regionali Gagliano commenta il risultato | Avevo pistole ad acqua contro cannoni carichi

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una metafora bellica per descrivere la disparità di forze in campo e un’analisi che non cela l’amarezza per la gestione dei tempi all’interno della coalizione. Salvatore Gagliano, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d’Italia, sintetizza così il risultato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

