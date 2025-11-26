Regionali Ferraro il più votato di FdI in Campania | Risultato che è un patrimonio per tutti
Tempo di lettura: 2 minuti “Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli d’Italia in Campania con la percentuale di consenso più alta. Ogni voto rappresenta per me un patrimonio umano prezioso e un segno di fiducia che porterò sempre con me”. Lo dichiara Mario Ferraro, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Campania. “Si tratta di un risultato importante – prosegue Ferraro – che premia il lavoro di una squadra eccezionale. Un ringraziamento particolare va al senatore Domenico Matera, per la vicinanza costante e il supporto mai venuto meno, a Carmine Agostinelli e ad Annalisa Clemente, che si attesta la più votata tra le donne della circoscrizione sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
