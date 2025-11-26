Regionali Ferraro FdI | Oltre ottomila preferenze un risultato che premia una squadra eccezionale
Comunicato Stampa Nel Sannio Fratelli d’Italia conquista la percentuale di voto più alta tra le province campane, con Benevento capoluogo trainante per consenso. “Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
News recenti che potrebbero piacerti
Penisola Sorrentina: il peso politico non basta per farsi eleggere in Regione Nella circoscrizione di Napoli, il totale dei voti raccolti dai candidati della Penisola Sorrentina come consiglieri regionali, ma non eletti, mostra risultati interessanti: Carmine Ferraro, - facebook.com Vai su Facebook
Eletti FdI Campania, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Cirielli - Eletti FdI in Campania dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Edmondo Cirielli e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive
Regionali, pienone per Ferraro. Donzelli: “Il voto utile è per Fratelli d’Italia” In primo piano - Grande partecipazione a Cautano per Giovanni Donzelli, il responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d’Italia giunto nel Sannio per sostenere la candidatura alle elezioni regionali di Mario ... Come scrive realtasannita.it
Regionali, Fico è il nuovo governatore (60,63%). Noi di Centro primo partito nel Sannio, Pellegrino Mastella supera le 13mila preferenze - 825 sezioni della Regione Campania che definirà il nuovo Presidente della Regione Campania e la composizione del Consiglio regionale. Da ntr24.tv