Regionali Ferraro FdI | Oltre ottomila preferenze un risultato che premia una squadra eccezionale

Fremondoweb.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Nel Sannio Fratelli d’Italia conquista la percentuale di voto più alta tra le province campane, con Benevento capoluogo trainante per consenso. “Sono onorato per le 8.162 preferenze ricevute, grazie alle quali risulto essere tra i candidati di Fratelli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

