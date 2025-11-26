Regionali Enzo Iodice | Auguri al presidente Roberto Fico ora al lavoro per la Campania
“Prima di tutto desidero rivolgere i miei auguri più sinceri di buon lavoro a Roberto Fico, da oggi nuovo Presidente della Regione Campania. Ho avuto modo di apprezzarne fin dall’inizio il metodo, la capacità di ascolto e l’equilibrio con cui affronta le sfide: qualità fondamentali per guidare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Elezioni Regionali Campania 2025, Enzo Alaia (Casa Riformista) secondo eletto in Irpinia con 19.396 voti. Questo il suo ringraziamento: A mani nude, con tutta la passione possibile, sempre insieme. Infinitamente grazie: é stato e sarà, ancora una volta, un pe - facebook.com Vai su Facebook
L'ANALISI - Enzo Iodice: Auguri al presidente Roberto Fico, ora al lavoro per la Campania - 825 cittadini che mi hanno portato al primo posto nella lista del Presidente” «Prima di tutto desidero rivolgere i miei auguri più sinceri di buon lavoro a Roberto Fico, da oggi n ... Segnala casertafocus.net
Regionali, Enzo Iodice: “Auguri al presidente Roberto Fico, ora al lavoro per la Campania - 825 cittadini che mi hanno portato al primo posto nella lista del Presidente” «Prima di tutto desidero rivolgere i miei auguri più sinceri di buon lavoro a Roberto Fico, da oggi nuovo Pres ... Secondo casertace.net
Regionali, Enzo Iodice: "Sanità non può essere svenduta a pratiche clientelari ma deve garantire il diritto alla salute" - Il manager dell'Asl candidato con Fico Presidente interviene sul sistema sanitario: "Presa in carico globale del bisogno di salute di pazienti e loro famiglie". Secondo casertanews.it