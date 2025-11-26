Regionali Enzo Iodice | Auguri al presidente Roberto Fico ora al lavoro per la Campania

“Prima di tutto desidero rivolgere i miei auguri più sinceri di buon lavoro a Roberto Fico, da oggi nuovo Presidente della Regione Campania. Ho avuto modo di apprezzarne fin dall’inizio il metodo, la capacità di ascolto e l’equilibrio con cui affronta le sfide: qualità fondamentali per guidare. 🔗 Leggi su Casertanews.it