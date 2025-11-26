Regionali Cesaro CR | nostra proposta riformista radica una coalizione vincente

Il coordinatore regionale Armando Cesaro esprime soddisfazione per il risultato elettorale: “Siamo pronti a rafforzare la nostra presenza e a proseguire il percorso riformista nella coalizione guidata da Fico”. Napoli, 25 novembre 2025 – “Un risultato di tutto rispetto da cui partiremo nei prossimi giorni per radicare ancora di più sul territorio la nostra proposta politica”. Lo afferma il coordinatore regionale di CasaRiformista Armando Cesaro commentando l’esito delle elezioni regionali in Campania. “ Grazie allo sforzo organizzativo e programmatico messo in campo in questi mesi e grazie soprattutto all’impegno di tutti i candidati – aggiunge Cesaro – il risultato di CasaRiformista arriva a sfiorare il 6 per cento a livello regionale e viene coronato dalla elezione dei nostri tre consiglieri: Vincenzo Alaia, Ciro Bonajuto e Pietro Smarrazzo, ai quali rivolgiamo i migliori auguri a nome di tutto il partito”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Regionali, Cesaro (CR): nostra proposta riformista radica una coalizione vincente

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali in Campania, Conte a Napoli per presentare le liste del M5S. Ma ci sono i mugugni 5S anti-Cesaro. @lucadecarolis Vai su X

Per Melito ci sono Rostan e Simeone, niente da fare per Cesaro e Marrazzo: male Chianese - facebook.com Vai su Facebook

Armando Cesaro: «Regione, il governatore ora attenda la Consulta, Renzi punta su Napoli» - Bisogna solo attendere ora», ragiona Armando Cesaro, ex consigliere regionale di Forza Italia, nominato l’altro giorno commissario di Italia viva in ... ilmattino.it scrive

Regionali in Campania, Armando Cesaro: «Sanità e cultura, assessori ad hoc: modello Napoli anche in Regione» - «Il primo tema da affrontare è la sanità: abbiamo bisogno di un assessore dedicato a tempo pieno e di ... Secondo ilmattino.it

Regionali in Campania, tutti i candidati: dalla madre di Giò-giò ai figli dei politici (Mastella e Cesaro) - Sei candidati presidente e un migliaio in corsa per un posto in Consiglio. Riporta msn.com