Regionali Campania tra gli esclusi eccellenti Valeria Ciarambino Severino Nappi Armando Cesaro e Marco Nonno

Teleclubitalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono diversi gli esclusi eccellenti di questa tornata elettorale regionale in Campania. Tra uscenti e big su cui i partiti avevano puntato, diversi nomi non hanno ottenuto il consenso sperato. Nel centrodestra restano fuori Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane ucciso a Napoli per futili motivi: era candidata con la Lega . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

regionali campania tra gli esclusi eccellenti valeria ciarambino severino nappi armando cesaro e marco nonno

© Teleclubitalia.it - Regionali Campania, tra gli esclusi eccellenti Valeria Ciarambino, Severino Nappi, Armando Cesaro e Marco Nonno

Leggi anche questi approfondimenti

regionali campania esclusi eccellentiChi sono gli esclusi eccellenti dal Consiglio regionale della Campania dopo le elezioni - Tra chi è rimasto fuori, Severino Nappi, Armando Cesaro, Marco Nonno e Peppe Sommese. Segnala fanpage.it

regionali campania esclusi eccellentiChi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: l’elenco completo e gli esclusi eccellenti - Il centrosinistra piazza 32 consiglieri (dieci sono del Pd), il centrodestra 18: ecco i nomi. Da quotidiano.net

regionali campania esclusi eccellentiBoccia, Vendola, Rizzo, Libero e gli altri: tutti gli esclusi eccellenti delle Regionali 2025 - Alle Regionali 2025 molti nomi noti e candidati sui quali le previsioni erano buone sono rimasti fuori dal Consiglio. Come scrive policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Esclusi Eccellenti