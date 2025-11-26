Regionali Campania tra gli esclusi eccellenti Valeria Ciarambino Severino Nappi Armando Cesaro e Marco Nonno

Sono diversi gli esclusi eccellenti di questa tornata elettorale regionale in Campania. Tra uscenti e big su cui i partiti avevano puntato, diversi nomi non hanno ottenuto il consenso sperato. Nel centrodestra restano fuori Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane ucciso a Napoli per futili motivi: era candidata con la Lega.

