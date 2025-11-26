Regionali Campania boom di preferenze ai sindaci | eletti in tre nonostante la legge per ostacolare la loro candidatura

Dal voto campano emerge anche il dato della forza dei sindaci delle città popolose, che resiste a ogni ostacolo. Tre di loro entrano in Consiglio regionale con dei boom di preferenze. E nonostante una leggina regionale che li ha costretti a dimettersi con ampio anticipo. Studiata forse per mettere loro i bastoni tra le ruote. Infatti l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno (39mila preferenze nel Pd, nella foto ), l’ex sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto (19 mila preferenze in Casa Riformista) e l’ex sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia (16mila preferenze in Forza Italia) entrano in consiglio regionale divisi tra maggioranza e opposizione, ma accomunati dall’aver dovuto lasciare i loro comuni in anticipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regionali Campania, boom di preferenze ai sindaci: eletti in tre nonostante la legge per ostacolare la loro candidatura

