Regionali Campania 2025 Lengua | Vittoria di Fico il Campo largo unito convince e vince
“Con l’elezione di Roberto Fico si conferma la forza del campo largo. Il Partito Democratico ottiene un risultato straordinario, trainato da Maurizio Petracca, primo eletto in termini percentuali in tutta la regione. Ora valorizzare l’Irpinia”.E’ quanto sostiene Caterina Lengua, componente della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il centro sinistra sbanca a Portici alle elezioni regionali in Campania: sintomo di una coalizione solida e di scelte vincenti ed efficaci. Il partito democratico, primo partito con un risultato entusiasmante. Dopo una lunga notte trascorsa fra attesa e festeggiamenti - facebook.com Vai su Facebook
Le elezioni regionali in Campania si sono concluse e desidero ringraziare tutte le candidate e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle che hanno scelto di mettersi in gioco con coraggio e spirito di servizio. Fare campagna sul territorio non è mai semplice: signifi Vai su X
Regionali Campania 2025, tutti i nomi degli eletti in consiglio: l'elenco - Dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio per tutte le sezioni elettorale, sono noti anche i nomi degli eletti in Consiglio Regionale ... napolitoday.it scrive
Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali. La mappa città per città - Roberto Fico nuovo governatore: “A insulti e offese abbiamo risposto con i programmi”. Scrive quotidiano.net
Elezioni Regionali Campania 2025: risultati e aggiornamenti in tempo reale | DIRETTA - 00 in tutti i 550 comuni sul territorio regionale. Si legge su napolitoday.it