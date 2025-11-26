Regionali Campania 2025 Lengua | Vittoria di Fico il Campo largo unito convince e vince

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con l’elezione di Roberto Fico si conferma la forza del campo largo. Il Partito Democratico ottiene un risultato straordinario, trainato da Maurizio Petracca, primo eletto in termini percentuali in tutta la regione. Ora valorizzare l’Irpinia”.E’ quanto sostiene Caterina Lengua, componente della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

