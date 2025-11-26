Regionali Calenda | Vince la linea Schlein? Ma quante cazzate… in Campania c’è Fico uno che non ha mai lavorato in vita sua
“ Ma quante cazzate che raccontano continuamente. “: il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’inaugurazione di una nuova sede del partito a Milano, ha replicato così a chi gli chiedeva delle analisi degli esponenti del Pd che parlano di una vittoria alle Regionali dell’impostazione della segretaria Elly Schlein. “Ma questi – ha aggiunto – hanno eletto Roberto Fico, uno che gli sputava in faccia, che non ha mai lavorato in vita sua. E l’hanno eletto con voti che derivano da clientele di Manfredi, di De Luca, di Mastella. L’ammucchiata più vergognosa che si sia vista nella storia repubblicana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
