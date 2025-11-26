Regionali 2025 l’elezione di Aveta | il plauso del coordinatore provinciale del M5S

Tempo di lettura: 2 minuti “Come Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Caserta, desidero esprimere le più sincere e calorose congratulazioni a Raffaele Aveta per la sua elezione a consigliere regionale della Campania per la circoscrizione di Caserta. L’elezione di Raffaele rappresenta un risultato straordinario per il M5S in provincia di Caserta: la nostra lista ha saputo affermarsi con forza in un contesto politico altamente competitivo, contribuendo in modo decisivo al successo del progetto che sostiene il presidente Roberto Fico e rafforzando la presenza del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali 2025, l’elezione di Aveta: il plauso del coordinatore provinciale del M5S

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una delle pochissime cose positive di queste regionali è l’elezione di Antonio Decaro. Speriamo che tenga le mani di Emiliano lontane dalla regione. Come invece si possa gioire per aver consegnato il Governo della regione Campania a Roberto Fico e ai 5S Vai su X

Comunicato. ELEZIONI REGIONALI 23-24 NOVEMBRE 2025 - I RISULTATI Per visualizzare i risultati delle recenti votazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Campania, con tutti gli aggiornamenti on line: - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali, Aveta conquista il seggio: "Una vittoria di popolo" - “È stata una vittoria di popolo, costruita dal basso e dai territori dell’intera provincia di Caserta”. Come scrive casertanews.it

Regionali 2025: conto alla rovescia per Campania, Puglia e Veneto. De Luca, Zaia e Vendola, i fattori determinanti - È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’ultima tornata delle elezioni regionali 2025. Si legge su ilmessaggero.it

Sondaggi Regionali Veneto 2025/ Stefani verso 60%, flop campo largo con sprofondo M5s. Testa a testa Lega-FdI - Sondaggi Elezioni Regionali in Veneto a fine novembre 2025: Stefani convince 6 veneti su 10, Manildo al "palo" senza la spinta del M5s. Lo riporta ilsussidiario.net