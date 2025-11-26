Reggio Emilia al setaccio le zone più a rischio
Reggio Emilia, 26 novembre 2025 – Nuovi controlli dei carabinieri in centro storico a Reggio Emilia. L'operazione, nella giornata di ieri, ha portato alla denuncia di due persone: un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un coltello e circa 30 grammi di hashish, mentre una 27enne è stata segnalata per resistenza a pubblico ufficiale in stato di ebbrezza. Complessivamente sono state controllate circa 150 persone, con una quindicina di militari e l'ausilio di squadre in borghese della Sezione Operativa e del nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
