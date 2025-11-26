Pesaro, 26 novembre 2025 – La famiglia Selci ha messo poco meno di due milioni sopra il tavolo per il regalo di Natale ai dipendenti. Lo ha comunicato ieri pomeriggio con una mail a tutta la forza lavoro, dirigenti esclusi, il presidente e amministratore delegato Roberto Selci. Il bonus è di 800 euro e a goderne saranno circa 2000 lavoratori, i 1700 di Pesaro più quelli del nord Italia e cioè la forza lavoro impegnata negli stabilimenti della Gmm. I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro Un’inversione di marcia perché lo scorso anno i dipendenti del gruppo nel pacco natalizio hanno trovato solo carbone: nemmeno un euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Regalo di Natale della Biesse, bonus di 800 euro ai dipendenti: "Un gesto simbolico ma concreto"