Redditi delle famiglie italiane in calo del 4% | vent’anni di stagnazione secondo Eurostat

Solo la Grecia peggio dell’Italia in Europa per crescita dei redditi. Il reddito reale delle famiglie italiane è diminuito del 4% negli ultimi vent’anni, in controtendenza rispetto alla media europea che nello stesso periodo ha registrato un aumento del 22%. A riportarlo è il Sole 24 Ore, che commenta i nuovi dati diffusi da Eurostat nel suo studio sull’evoluzione del reddito pro capite tra il 2004 e il 2024. L’ Italia è uno dei soli due Stati membri a registrare un arretramento. Più grave la situazione della Grecia, che segna un -5%. All’estremo opposto, paesi come Romania (+134%), Lituania (+95%) e Polonia (+91%) hanno vissuto incrementi eccezionalmente elevati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Redditi delle famiglie italiane in calo del 4%: vent’anni di stagnazione secondo Eurostat

