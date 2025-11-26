Recupero per l’Use Rosa Stasera arriva Moncalieri | Conta solo vincere

Si aprirà oggi la coppia di incontri casalinghi che attende l’ Use Rosa Scotti, impegnata stasera alle 19 al Pala Sammontana di Empoli contro Moncalieri per il recupero della partita rinviata due settimane fa. "Ci siamo chiuse in palestra mettendoci a lavorare giorno dopo giorno, per migliorare sulle diverse situazioni nelle quali abbiamo avuto più problemi in questo primo scorcio di campionato – spiega coach Cioni –. Ora ci presentiamo alla partita con Moncalieri cercando di fare il meglio per la gestione delle energie, alla ricerca del ritmo gara perso in queste settimane e della vittoria. Sono contento di quanto le ragazze hanno fatto durante questo stop, sarà necessario allungare questo periodo contro una squadra forte che richiederà una prestazione super da parte nostra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

