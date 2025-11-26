Recuperare file importanti da Windows bloccato o non funzionante

Quando il computer si accende ma, invece di mostrare la schermata di login, si blocca su uno schermo nero, blu o in un ciclo infinito di riavvii, la prima preoccupazione non è, e non deve essere, riparare il sistema operativo. La priorità assoluta è mettere al sicuro i dati personali. Documenti di lavoro, fotografie insostituibili, progetti importanti: tutto ciò che non è sincronizzato su un cloud o su un disco di backup esterno è in serio pericolo, pur restando tecnicamente sul disco fisso. In questi casi di blocco grave del sistema, a causa di file di sistema danneggiati, aggiornamenti falliti o, peggio ancora, infezioni da malware o ransomware, l'obiettivo è aggirare il sistema operativo corrotto. 🔗 Leggi su Navigaweb.net