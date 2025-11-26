Recital Unitre In queste cadenze fragili per l' inaugurazione dell' anno accademico
L’Unitre di Chieti è lieta di annunciare l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026, un traguardo particolarmente significativo che segna il quarantesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione nel nostro territorio. In occasione di questa ricorrenza, l’evento inaugurale si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
