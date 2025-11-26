Recensione di Hamnet | una storia shakespeariana visivamente affascinante ed emotivamente coinvolgente

Il film Hamnet di Chloé Zhao rappresenta un esempio di narrazione cinematografica intensa e coinvolgente, in grado di unire elementi storici e umani in modo sensibile e accurato. La pellicola, che ha riscosso ampi consensi dopo la sua anteprima a Telluride e la successiva presentazione al Toronto International Film Festival, si distingue per la capacità di emozionare profondamente lo spettatore, lasciandolo con un senso di meraviglia e di riflessione duratura. hamnet: un racconto di amore e perdita, con grande delicatezza. Hamnet è tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell, che immagina un’interpretazione romanzata del rapporto tra William Shakespeare e sua moglie, Agnes, e dei momenti cruciali della loro vita familiare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

