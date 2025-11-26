Realtà virtuale contro ansia e dolore dei bimbi in ospedale | così la tecnologia è davvero amica
Bologna, 26 novembre 2025 - Un nuovo dispositivo per aiutare i bambini durante procedure mediche dolorose arriva alla Medicina riabilitativa infantile del Bellaria. Si chiama HypnoVr e utilizza la realtà virtuale per ridurre ansia e percezione del dolore. Attraverso un visore, cuffie e un tablet, proietta i bambini in ambienti immersivi rilassanti che li distraggono durante iniezioni, medicazioni, gessi o altre procedure potenzialmente traumatiche, limitando anche il ricorso a sedazione o analgesici. La rinascita di Polonara e la prima passeggiata: “Carrozzina bye bye” La realtà aumentata per ridurre la sedazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Formati 20 istruttori specializzati: la realtà virtuale entra nel triage del paziente con infarto --> https://www.nordest24.it/arcs-corso-realta-virtuale-triage-stemi-2026 - facebook.com Vai su Facebook
Realtà virtuale contro ansia e dolore dei bimbi in ospedale: così la tecnologia è davvero amica - Un nuovo dispositivo per aiutare i bambini durante procedure mediche dolorose arriva alla Medicina riabilitativa infantile del Bellaria. Da ilrestodelcarlino.it