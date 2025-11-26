Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 26 novembre 2025. Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata il tema della sicurezza, con un focus sui quartieri più pericolosi e sulla realtà dei fenomeni criminali tra i giovani in continuo aumento. Spazio, poi, al controverso caso della “famiglia nel bosco” in Abruzzo, con un approfondimento sulla delicata vicenda della decisione del Tribunale per i minorenni de L’Aquila che ha stabilito la separazione di figli e genitori. 🔗 Leggi su Tpi.it

