Real Betis-Utrecht Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Verdiblancos chiamati al successo

Giovedì notte il Real Betis ospiterà l’Utrecht per la quinta giornata di Europa League: favoriti d’obbligo gli andalusi, che finora hanno conquistato 8 punti e sono imbattuti nella manifestazione mentre gli ospiti hanno racimolato finora un solo pareggio. I Verdiblancos domenica hanno festeggiato a metà il ritorno del loro leader tecnico: Isco è tornato a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

