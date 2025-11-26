Re Carlo sta per costruire un’enorme vasca di letame vicino alla casa di William e Kate ci sarà un tanfo tremendo | la rivelazione del Daily Mail

Carlo è il re, la tenuta è sua e dunque può fare come gli pare, anche c ostruire a Sandringham un’enorme vasca piena di letame liquido. Perfino a rischio di affliggere chi abita nei dintorni con il tanfo dei liquami. Senonché, ironia della sorte, uno dei vicini più prossimi, non solo ‘geograficamente’ ma anche per la parentela, è il figlio William, che ha casa a solo un chilometro dal punto dove verrà costruito il bacino di contenimento. Il primogenito del sovrano, la moglie Kate e i tre figli, pur abituati all’odore di campagna, non saranno proprio contenti del progetto che prevede lo stoccaggio di oltre 9 milioni e mezzo di litri di letame liquido a un soffio da Anmer Hall, la loro residenza di campagna nella proprietà georgiana donata a Charles dalla regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo sta per costruire un’enorme vasca di letame vicino alla casa di William e Kate, ci sarà un tanfo tremendo”: la rivelazione del Daily Mail

