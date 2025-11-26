Può davvero il parco privato più amato dalla famiglia reale trasformarsi in un luogo a rischio per i migliori amici dell’uomo? Nella sconfinata tenuta di Re Carlo III, tra boschi e sentieri perfetti per le passeggiate con i cani, è comparso un avviso che invita alla prudenza in autunno. Il gigantesco parco di Sandringham, nel Norfolk, non è solo il buen retiro del sovrano, ma anche un country park aperto al pubblico tutto l’anno, ora finito sotto i riflettori per una misteriosa malattia che colpirebbe i quattro zampe dopo le passeggiate nel bosco. A far scattare l’allarme è stato il team che cura i giardini di Sandringham Estate, con un post social diretto ai visitatori: “Si prega di notare che l’autunno è la stagione in cui in passato sono stati riscontrati casi di malattia stagionale canina (Sci) a Sandringham. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Re Carlo, panico per quelle malattie incurabili nel parco! “Non avvicinatevi!”. Cosa succede