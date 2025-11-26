Re Carlo panico per quelle malattie incurabili nel parco! Non avvicinatevi! Cosa succede
Può davvero il parco privato più amato dalla famiglia reale trasformarsi in un luogo a rischio per i migliori amici dell’uomo? Nella sconfinata tenuta di Re Carlo III, tra boschi e sentieri perfetti per le passeggiate con i cani, è comparso un avviso che invita alla prudenza in autunno. Il gigantesco parco di Sandringham, nel Norfolk, non è solo il buen retiro del sovrano, ma anche un country park aperto al pubblico tutto l’anno, ora finito sotto i riflettori per una misteriosa malattia che colpirebbe i quattro zampe dopo le passeggiate nel bosco. A far scattare l’allarme è stato il team che cura i giardini di Sandringham Estate, con un post social diretto ai visitatori: “Si prega di notare che l’autunno è la stagione in cui in passato sono stati riscontrati casi di malattia stagionale canina (Sci) a Sandringham. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quando l’esibizione viene intralciata, niente panico: Carlo Amleto sa come risolvere la situazione! #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo, il mistero delle malattie nella sua immensa tenuta: “State attenti” - Un altro mistero aleggia attorno alla Famiglia Reale e a Re Carlo: il giallo delle malattie che riguardano il pacro di Sandringham. Secondo newsmondo.it
Re Carlo, nel parco di Sandringham le misteriose malattie incurabili che colpiscono i cani. L'avviso: «Tenete lontani gli animali» - Può il parco di Re Carlo rischiare di diventare uno dei posti più inospitali del Regno Unito? Lo riporta msn.com
Sandringham, l’allarme per i cani: nella tenuta reale di Re Carlo spuntano misteriose malattie incurabili - Nel parco di Sandringham, la tenuta privata di Re Carlo III, sono stati segnalati nuovi casi di una misteriosa malattia che colpisce i cani in autunno. Si legge su msn.com