Re Carlo Andrea fugge ad Abu Dhabi in una villa da 13 milioni di dollari
Re Carlo ha cacciato dalla Famiglia Reale e dal Forest Lodge suo fratello Andrea. Nessuno sa con esattezza quale sarà il suo destino, anche se sono trapelate indiscrezioni attendibili che potrebbe lasciare presto la Gran Bretagna per rifugiarsi ad Abu Dhabi. Re Carlo doppiamente beffato. Dopo Sarah Ferguson che si trasferirà nella villa milionaria di sua figlia Eugenia in Portogallo, anche Andrea ha trovato un’ottima sistemazione dopo che Re Carlo lo ha cacciato di casa e dalla Famiglia Reale. Dunque, la punizione del Sovrano avrà conseguenze morbide per gli ex Duchi di York che hanno trovato delle alternative di lusso al Royal Lodge. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) / Posts / X Vai su X
Serie C Femminile, mister Carlo Andrea Settecerze al nostro ? "Sono soddisfatto per i tre punti, perché abbiamo dato continuità ai risultati. È stata una partita dai due volti, con una prima frazione giocata su alti livelli e una ripresa nella quale abbiam - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo, Andrea fugge ad Abu Dhabi in una villa da 13 milioni di dollari - Re Carlo beffato anche da Andrea: pronta la fuga extra lusso ad Abu Dhabi dove avrebbe trovato una villa da 13 milioni di dollari. Secondo dilei.it
La giornalista Natalia Augias a “God Save The Queen”: «Il caso Andrea non finisce qui. Re Carlo III teme nuove rivelazioni» - L a caduta di Andrea, ex principe e ora solo un commoner con il cognome Mountbatten Windsor, non è stata causata solo dalle accuse di Virginia Giuffrè e dalle pesanti rivelazioni emerse dal memoir pos ... Lo riporta iodonna.it
Re Carlo beffato, Sarah Ferguson si trasferisce in una villa al mare da 3,6 milioni - L’ex Duchessa ha già trovato una nuova casa: una villa in Portogallo con vista mozzafiato. Scrive dilei.it