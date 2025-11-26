re carlo andrea fugge ad abu dhabi in una villa da 13 milioni di dollari

Re Carlo ha cacciato dalla Famiglia Reale e dal Forest Lodge suo fratello Andrea. Nessuno sa con esattezza quale sarà il suo destino, anche se sono trapelate indiscrezioni attendibili che potrebbe lasciare presto la Gran Bretagna per rifugiarsi ad Abu Dhabi. Re Carlo doppiamente beffato. Dopo Sarah Ferguson che si trasferirà nella villa milionaria di sua figlia Eugenia in Portogallo, anche Andrea ha trovato un’ottima sistemazione dopo che Re Carlo lo ha cacciato di casa e dalla Famiglia Reale. Dunque, la punizione del Sovrano avrà conseguenze morbide per gli ex Duchi di York che hanno trovato delle alternative di lusso al Royal Lodge. 🔗 Leggi su Dilei.it

