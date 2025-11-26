Rbr ancora in viaggio | c’è Cento | Sono solidi soprattutto in casa

Altro viaggio per la Dole, che partirà questo pomeriggio verso Cento per affrontare la seconda delle tre trasferte consecutive. La prima è quella persa ad Avellino sabato scorso, la terza si disputerà a Scafati domenica 7 dicembre. Come noto, in mezzo si sarebbe dovuto giocare Rimini – Cividale al Flaminio, ma la gara è stata rinviata per la presenza di Francesco Ferrari tra i convocati dell’Italia. La data per il recupero ancora non è ufficiale, ma dovrebbe trattarsi di un mercoledì di metà dicembre, il 10 o il 17. Intanto c’è l’attualità che preme e la Rinascita è attesa a Cento a un test per nulla semplice, come forse poteva sembrare a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

