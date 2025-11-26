Ravezzani critica il turnover eccessivo | Spalletti ha disinvestito troppo sulla Champions formazione iniziale sfida al buon senso Il commento

Ravezzani critica il turnover eccessivo di Spalletti: vittoria meritata ma col fiatone grazie a Yildiz, bene Locatelli e le punte. La  Juventus  torna dalla trasferta norvegese con tre punti d’oro per la classifica di  Champions League, ma la sofferta vittoria per  3-2  contro il  Bodo Glimt  non ha cancellato le perplessità sulle scelte iniziali di  Luciano Spalletti. A sollevare dubbi sulla gestione della gara è stato il direttore  Fabio Ravezzani, che attraverso il suo profilo  X  ha analizzato con occhio critico l’approccio tattico e le decisioni di formazione della  Vecchia Signora, definendo alcune mosse al limite dell’incomprensibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

