Ravezzani critica il turnover eccessivo di Spalletti: vittoria meritata ma col fiatone grazie a Yildiz, bene Locatelli e le punte. La Juventus torna dalla trasferta norvegese con tre punti d’oro per la classifica di Champions League, ma la sofferta vittoria per 3-2 contro il Bodo Glimt non ha cancellato le perplessità sulle scelte iniziali di Luciano Spalletti. A sollevare dubbi sulla gestione della gara è stato il direttore Fabio Ravezzani, che attraverso il suo profilo X ha analizzato con occhio critico l’approccio tattico e le decisioni di formazione della Vecchia Signora, definendo alcune mosse al limite dell’incomprensibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani critica il turnover eccessivo: «Spalletti ha disinvestito troppo sulla Champions, formazione iniziale sfida al buon senso». Il commento