Ravenna noir | cronaca nera del passato e delitti illustri di Ravenna

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tour nella Ravenna Noir, in un viaggio nel tempo attraverso la cronaca nera che ha attraversato la città. Si racconteranno delitti celebri come Stilicone, il generale dell’imperatore romano Onorio, Odoacre da San Vitale, Sant’Apollinare, i delitti illustri di Teoderico: da Odoacre a Simmaco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

