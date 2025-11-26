Rappresentante di Meghan Markle smentisce voci di acquisto di abito da 1700 euro

Le recenti voci riguardanti Meghan Markle e un presunto furto di un abito del valore di 1.700 dollari durante una sessione fotografica del 2022 hanno fatto molto clamore. La discussione si è immediatamente accesa, inducendo l’entourage della Duchessa del Sussex a intervenire con fermezza e smentire categoricamente le speculazioni diffuse sui media. le dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. la posizione della rappresentanza di Meghan Markle. In una dichiarazione esclusiva rivolta a People, il portavoce di Meghan Markle ha definito infondate le accuse di aver sottratto senza autorizzazione un indumento durante un servizio fotografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rappresentante di Meghan Markle smentisce voci di acquisto di abito da 1700 euro

