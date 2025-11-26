Rapporti sessuali Vaticano insiste su monogamia ma apre a sesso libero non soltanto a fini di procreazione | Rafforza legame di coppia

Con la Nota pubblicata lunedì 24 novembre, il Vaticano riafferma la monogamia come modello fondativo del matrimonio cristiano, definendo la sessualità una “unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo” Nella nuova Nota diffusa dal Dicastero per la Dottrina della Fede e approvat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rapporti sessuali, Vaticano insiste su monogamia, ma apre a sesso libero non soltanto a fini di procreazione: “Rafforza legame di coppia”

