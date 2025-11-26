Rapporti sessuali Vaticano insiste su monogamia ma apre a sesso libero non soltanto a fini di procreazione | Rafforza legame di coppia
Con la Nota pubblicata lunedì 24 novembre, il Vaticano riafferma la monogamia come modello fondativo del matrimonio cristiano, definendo la sessualità una “unione unica ed esclusiva tra una sola donna e un solo uomo” Nella nuova Nota diffusa dal Dicastero per la Dottrina della Fede e approvat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vaticano elogia la monogamia e sottolinea che il sesso non serve solo alla procreazione: "Unisce i coniugi" - Con una nuova Nota il Vaticano riafferma la monogamia, chiarisce il ruolo del sesso oltre la procreazione e ribadisce l’unione esclusiva tra i coniugi ... Lo riporta virgilio.it
Vaticano: “Sesso unisce i coniugi, non si riduce a procreazione” - Il Dicastero della Dottrina della Fede ha diffuso la 'Nota dottrinale sul valore del matrimonio come unione esclusiva e appartenenza reciproca' 'Una ... Da msn.com
Vaticano, documento su monogamia: "Sesso non si riduce a garantire la procreazione" - La Nota dottrinale: "La sessualità aiuta l'arricchimento e il rafforzamento dell'unione unica ed esclusiva e del sentimento di appartenenza reciproca" ... Riporta msn.com