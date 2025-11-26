Rapina con pugno al commesso Ladro di vestiti finisce in cella

Un colpo violento, una fuga disperata, un arresto lampo. Gallarate ha vissuto momenti di tensione quando un giovane di ventidue anni, italiano, ha trasformato un banale furto in una brutale violenza. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza dopo aver colpito con un pugno un dipendente del negozio che tentava di fermarlo: un gesto rapido, feroce, che ha reso la sua fuga non solo inutile ma anche ben più grave. Il Tribunale di Busto Arsizio ne ha poi confermato la responsabilità, condannandolo per rapina impropria. La scena si è consumata attorno alle 18, in un noto negozio di abbigliamento. L’addetto alla sicurezza ha notato i movimenti sospetti del ragazzo, intento a sottrarre capi in modo maldestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina con pugno al commesso. Ladro di vestiti finisce in cella

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Auto rubata, pistola in pugno: rapina un benzinaio e scappa ma viene incastrato dalle telecamere ift.tt/dtbLv4s Vai su X

Tentata rapina a Cremenaga: scopre il ladro in casa, proprietario colpito con un pugno - facebook.com Vai su Facebook

Rapina con pugno al commesso. Ladro di vestiti finisce in cella - Gallarate ha vissuto momenti di tensione quando un giovane di ventidue anni, italiano, ha trasformato un banale furto in una brutale violenza. Da ilgiorno.it

Gallarate, ruba abbigliamento in un negozio e rompe il naso con un pugno a un commesso: arrestato 22enne - Ad accorgersi del furto l’addetto alla sicurezza, che all’uscita ha chiesto al giovane di fermarsi. Riporta msn.com

Commessa picchiata dalla ladra in centro storico: la sorprende a rubare in negozio, la insegue e viene presa a calci e pugni - Una tentata fuga dopo un furto si è trasformata in rapina: una commessa è rimasta contusa, ma in modo non grave. Scrive ilgazzettino.it