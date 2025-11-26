Rapina a mano armata in farmacia a Rieti titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati

Due uomini arrestati per rapina in una farmacia del centro storico di Rieti: recuperati 600 euro, nessun ferito. Operazione di Polizia e Carabinieri.

rapina a mano armata in farmacia a rieti titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati

Nella serata del 25 novembre scorso, due individui si sono introdotti all'interno di una farmacia del centro storico di Rieti, minacciando il titolare con uno strumento da punta e

