Rapina a mano armata in farmacia a Rieti titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati

Due uomini arrestati per rapina in una farmacia del centro storico di Rieti: recuperati 600 euro, nessun ferito. Operazione di Polizia e Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina a mano armata in farmacia a Rieti, titolare minacciato dalla banda di pluripregiudicati

