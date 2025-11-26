Ranking UEFA scatto da parte dell’Italia nella corsa al quinto posto per la prossima stagione! La situazione aggiornata e la classifica

Ranking UEFA: le vittorie di Juventus e Napoli spingono l’Italia sul podio, il quinto slot Champions è possibile ma Inghilterra e Germania sono avanti. Le notti europee tornano a sorridere al calcio italiano e riaprono la caccia al tesoro più ambito dalle federazioni continentali. Il martedì di Champions League, impreziosito dalle fondamentali vittorie della Juventus (capace di espugnare il campo del Bodo Glimt) e del Napoli, ha portato in dote punti pesantissimi per il Ranking UEFA stagionale relativo all’annata 20252026. La posta in palio è altissima: un posto extra nella prossima edizione della massima manifestazione europea, riservato alle due nazioni che chiuderanno meglio l’anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

