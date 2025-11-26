Rangers-Sporting Braga Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Guerrieri nuovamente corsari in Scozia?

In questa stagione europea lo Sporting Braga ha già respirato l’affascinante atmosfera dei cieli scozzesi e lo ha fatto in maniera piuttosto felice, visto che ha vinto in casa del Celtic alla seconda giornata; giovedì tornerà nella stessa nazione per affrontare i Rangers, che finora hanno avuto un rendimento disastroso in Europa League. Quattro sconfitte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

