Rally Tanak guida il gruppo dopo la prima speciale in Arabia Saudita

Ott Tanak controlla la classifica generale al termine della prima breve speciale del Rally Arabia Saudita, ultimo e decisivo evento del FIA World Rally Championship. La Hyundai n. 8 ha registrato il miglior crono nei 5.22km della ‘Jameel Motorsport Super Special ‘, prova che verrà ripetuta anche domani al termine del lunghissimo primo giorno d’azione. L’estone ha battuto la Toyota del francese Sébastien Ogier e la Ford M-Sport del lettone Martin Sesks, rispettivamente a +1.2 ed a +1.6 dalla vetta. Seguono nell’ordine Thierry Neuville (Hyundai) e Elfyn Evans (Toyota), virtualmente leader della classifica generale alla vigilia della finale in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally, Tanak guida il gruppo dopo la prima speciale in Arabia Saudita

