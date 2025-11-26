Rally Show Santa Domenica ottima prestazione sotto la neve per Andrea Succi e la navigatrice Claudia Chiusole
Si è disputato lo scorso fine settimana il 15° Rally Show Santa Domenica, classico appuntamento croato di fine stagione che continua ad attirare equipaggi da tutta Europa grazie al suo format snello, spettacolare e interamente su fondo sterrato. L’evento, ambientato all’interno e nei dintorni di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
