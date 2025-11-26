Rally Show Santa Domenica ottima prestazione sotto la neve per Andrea Succi e la navigatrice Claudia Chiusole

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è disputato lo scorso fine settimana il 15° Rally Show Santa Domenica, classico appuntamento croato di fine stagione che continua ad attirare equipaggi da tutta Europa grazie al suo format snello, spettacolare e interamente su fondo sterrato. L’evento, ambientato all’interno e nei dintorni di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rally show santa domenicaRally: Santa Domenica, Trentin Jr. secondo per un soffio - Poco più di tre secondi tolgono la vittoria al giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia mentre papà Mauro, quarto, manca il podio per sette. Riporta comunicati-stampa.net

rally show santa domenicaRally Show Santa Domenica: 164 iscritti da 11 Paesi, anche due equipaggi del team friulano BC Vision - SVETA NEDELJA (CROAZIA) – Il Rally Show Santa Domenica festeggia il suo 15° anniversario confermandosi ... Scrive nordest24.it

rally show santa domenicaRally: Trentin figlio e padre al Santa Domenica - La famiglia trevigiana da corsa si riunisce sotto l'insegna di MT Racing, desiderosa di ben figurare nella due giorni sterrata in Croazia. Segnala comunicati-stampa.net

Cerca Video su questo argomento: Rally Show Santa Domenica