Rajwa di Giordania divina in azzurro con l’abito da sogno trasparente

Rajwa di Giordania ha accompagnato suo marito Hussein alla cerimonia per i 75 anni della Jordan Football Association (JFA), incantando tutti con un magnifico abito celeste finemente ricamato e dai dettagli trasparenti. Rajwa di Giordania, una visione celeste. Rajwa di Giordania si sta facendo conoscere al mondo per la sua eleganza che non ha nulla a invidiare a quella di sua suocera. Se Rania di Giordania ha fatto sensazione qualche giorno fa a Doha con un look dagli accostamenti audaci, la moglie del Principe Hussein ha lasciato senza fiato con un thoub azzurro spettacolare, abbinato a dettagli gioiello. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rajwa di Giordania, divina in azzurro con l’abito da sogno trasparente

