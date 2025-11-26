Rai 3 O Anche No vola oltre il 4% di share 

O Anche No continua a macinare ascolti. La puntata andata in onda ieri su Rai3 ha superato la soglia del 4% di share confermando una tendenza: il programma sta crescendo e fidelizzando sempre più pubblico, toccando e spesso superando da settimane il 4%. Un risultato non scontato per un format dedicato all’ inclusione, alla disabilità e alle storie di impegno sociale, temi che raramente trovano spazio nel prime time mediatico. A guidare questo percorso è Paola Severini Melograni, autrice e conduttrice che da anni combatte battaglie culturali e civili con una determinazione che il pubblico riconosce e premia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

