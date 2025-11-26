Rai 3 O Anche No vola oltre il 4% di share
O Anche No continua a macinare ascolti. La puntata andata in onda ieri su Rai3 ha superato la soglia del 4% di share confermando una tendenza: il programma sta crescendo e fidelizzando sempre più pubblico, toccando e spesso superando da settimane il 4%. Un risultato non scontato per un format dedicato all’ inclusione, alla disabilità e alle storie di impegno sociale, temi che raramente trovano spazio nel prime time mediatico. A guidare questo percorso è Paola Severini Melograni, autrice e conduttrice che da anni combatte battaglie culturali e civili con una determinazione che il pubblico riconosce e premia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Telesveva. . Nella BAT sfide serrate tra liste e candidati: il PD elegge tre consiglieri, vola Passero con 10mila preferenze. Nel cdx Lanotte conquista il seggio di Forza Italia, FdI porta in Regione Spina e Ferri e la Lega sorprende ad Andria con oltre 3mila voti # - facebook.com Vai su Facebook
#CoppaDavis, #Italia domina, vince e paralizza #Rai1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni digital-news.it/news/sport/538… @RaiSport @Raiofficialnews @SuperTennisTv @DavisCup #DavisCup @federtennis #AscoltiTV Vai su X
No Other Land, Rai 3 sposta il film premio Oscar: la rassegna d’autore parte stasera tra le polemiche - No Other Land, Rai 3 sposta il film premio Oscar: la rassegna d’autore parte stasera tra le polemiche Prime visioni e titoli da festival in prima serata: si parte stasera su Rai 3, ma il rinvio del ... Secondo movieplayer.it
RAI 3 * “NO OTHER LAND” – 15/11 (21.20) : «IL DOCUMENTARIO OSCAR RACCONTA LA DEMOLIZIONE DEI VILLAGGI PALESTINESI, SOLIDARIETÀ ISRAELO-PALESTINESE» (VEDI-SEGUI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Vincitore del Premio Oscar per il miglior documentario, “No Other Land” è proposto sabato 15 novembre, a ... Da agenziagiornalisticaopinione.it