Ragazzina segnala l' uomo che la sta molestando in stazione con l' app Youpol | scatta il blitz della polizia

Milanotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo che la stava importunando e lei, ragazzina non ancora maggiorenne, l’ha inviata alla polizia tramite l’app YouPol. Proprio grazie a quel ritratto fatto a parole, gli agenti hanno rintracciato e fermato un uomo di 53 anni. È successo a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

