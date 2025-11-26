Ragazzina segnala l' uomo che la sta molestando in stazione con l' app Youpol | scatta il blitz della polizia
Ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo che la stava importunando e lei, ragazzina non ancora maggiorenne, l’ha inviata alla polizia tramite l’app YouPol. Proprio grazie a quel ritratto fatto a parole, gli agenti hanno rintracciato e fermato un uomo di 53 anni. È successo a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
la Repubblica. . Ha inviato una segnalazione con l’app 'Youpol', descrivendo l’uomo che la stava molestando. È stata proprio la prontezza di una ragazzina di 15 anni a permettere alla polizia di Stato di Busto Arsizio di fermare un 53enne senza fissa dimora e - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzina segnala l'uomo che la sta molestando in stazione con l'app Youpol: scatta il blitz della polizia - L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti in un edificio abbandonato dopo poche ore ... Si legge su milanotoday.it