Raffaella Fico momento di felicità distrutto dalla moglie del suo fidanzato ma ha un’alleata!
Quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco che arriva il contraccolpo. Per Raffaella Fico e Armando Izzo questo doveva essere un periodo di pura gioia: un nuovo amore, la storia finalmente ufficializzata e un bambino in arrivo. E invece, dietro le foto felici e gli annunci emozionati, si starebbe muovendo un sottobosco di malumori, tensioni e accuse incrociate che stanno trasformando il momento più dolce in un vero campo minato. Raffaella Fico: nuovo amore e bebè in arrivo, ma c’è un “ma”.. La showgirl e il calciatore del Monza hanno da poco confermato di essere una coppia e di aspettare un figlio, il piccolo Vincenzo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
